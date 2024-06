Sabato 1 Giugno 2024, 07:05

Otto accessi agli atti, tra cui uno del Ctu della procura della Repubblica di Sulmona che sulla vicenda ora ha aperto un’inchiesta che vedrebbe quattro persone iscritte nel registro degli indagati. Atto dovuto, quello dell’inchiesta, dopo l’esposto dettagliato presentato da un gruppo di cittadini, al quale, assicura la consigliera comunale Teresa Nannarone, se ne aggiungerà un altro, il suo, con allegata la risposta o meglio «le non risposte» date ieri mattina in aula dove la vicenda della costruzione di una villa in via Tratturo, nata da una baracca abusiva e in area destinata a parco urbano, è approdata.

LA VICENDA

Una vicenda che ha molti lati oscuri, almeno quanti sono gli stratagemmi e i cavilli a cui si è fatto ricorso per ottenere il permesso a costruire: prima un condono nel 1994 della baracca abusiva, poi le norme tecniche di attuazione che permettono il cambio di destinazione d’uso, quindi la Legge 49 che permette l’aumento di volumetria, infine, persino, il superbonus 110 che, quella villa, ha permesso di realizzarla praticamente a costo zero per la proprietà. Nei fatti lì dove c’era una baracca abusiva, come testimoniano le foto, oggi c’è una villa a due piani. Quasi ultimata ed edificata in poco più di un anno. Nulla a che vedere con le opere pubbliche. «Chiedo come sia stato possibile, grazie a quale legge, come è potuto succedere che una baracca si sia trasformata in una villa, lì dove non è consentito costruire secondo il piano regolatore generale – dice la consigliera Teresa Nannarone che in aula ha portato l’interrogazione - Perché ai cittadini non sono state date risposte, perché si è dovuto attendere un anno per avere le carte, mentre in una zona destinata a parco urbano, senza nessuna variazione del Prg, si costruiva. Dove era la politica?». Alle spalle della chiesa di Roncisvalle, lungo il Tratturo Regio, con la sua fontana, l’ex cartiera, le evidenze archeologiche: non proprio una zona residenziale insomma. «Sono atti che attengono agli uffici – si difende il sindaco – mettere becco nel rilascio di un permesso a costruire da parte di un sindaco, configurerebbe un reato». «Il sindaco Ponzio Pilato e l’assessore passacarte che si è limitato a leggere la relazione degli uffici – ribatte Mario Pizzola, tra i primi a sollevare la vicenda – a questo punto perché non aboliamo l'elezione diretta del sindaco e la giunta municipale e affidiamo tutto il potere dell'amministrazione comunale ai dirigenti tecnici?»

LA CASERMA

Vicenda destinata a non esaurirsi in consiglio comunale dove, ieri, è stato segnato anche il destino di un edificio che con Roncisvalle confina, ovvero la caserma dei vigili del fuoco che all’incrocio tra via Tratturo e via Arabona non può più stare, come hanno detto i vertici del Corpo. Così il consiglio comunale ha approvato all’unanimità (ma con l’astensione dei consiglieri La Porta, Nannarone, Proietti e Di Censo) la delibera con la quale si dà indirizzo per la realizzazione della nuova caserma del distaccamento dei pompieri in via XXV aprile, terreni privati in gran parte, gravati però da un progetto integrato della Sirius, datato venti anni, a cui il Comune ha detto già no. La strada è tracciata: ora bisognerà che il Comune acquisisca i terreni (con trattativa o con esproprio) e il ministero potrà costruire la nuova caserma.