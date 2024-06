Sabato 1 Giugno 2024, 07:00

La Asl era stata informata già da anni, e proprio dai pazienti, dei comportamenti tenuti dal medico del servizio di continuità assistenziale di Notaresco, ma non è mai stato fatto nulla, neanche a livello disciplinare, e addirittura dall’Urp le risposte che venivano rimandate a quelle lamentele erano «le stesse giustificazioni date dal medico». Alla fine c’è voluto l’intervento dell’autorità giudiziaria e così Lino De Sanctis si è ritrovato con ben due processi penali in corso che non saranno riuniti.

LE UDIENZE

Entrambe le udienze si sono svolte ieri e in entrambi i casi il medico 60enne di Silvi, ma in servizio presso il servizio di continuità assistenziale di Notaresco, è accusato di rifiuto di atti d’ufficio, nel fascicolo più recente, quello per il quale lo scorso dicembre è anche stato sospeso dal gip per un anno dal lavoro poi ridotto in appello a due mesi, pure di lesioni personali aggravate dall’aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (difensori sono, nel primo caso, l’avvocata Mariella Di Nisio, nel secondo, l’avvocato Antonino Orsatti). Né la Asl, né i pazienti, si sono costituiti parte civile. Nell’ultimo procedimento, ieri, ad essere stato sentito un carabiniere dei Nas di Pescara che ha seguito le indagini e che ha parlato di «documentazione ritrovata su lamentale, mandate anche all’Urp della Asl, risalenti già al 2017 e 2018». Tutto, insomma, messo nero su bianco dai pazienti e acquisito, adesso, anche agli atti dell’altro processo, che riguardano, chiaramente, fatti diversi, ma che dimostra, pure in quel caso, come la Asl fosse a conoscenza di tutto, pur negando di sapere quando, poi, il medico è stato sospeso.

GLI EPISODI

A spingere gli inquirenti a chiedere al giudice la misura interdittiva è stato l’ultimo episodio contestato dall’accusa che risale allo scorso novembre, quando, mentre era di turno al servizio di continuità assistenziale di Notaresco come sanitario convenzionato nell’ambito della medicina generale, avrebbe strattonato fino a farlo cadere dalle scale il familiare di un’anziana che era andato lì per chiedere una visita a domicilio per la madre. Si parla di un colpo alla ringhiera che ha causato una lesione di sette giorni, con la prestazione che sarebbe stata rifiutata. Poi, però, ci sono anche altri due episodi pregressi, entrambi risalenti al 7 gennaio dello scorso anno quando sono stati chiamati, pure in quell’occasione, i carabinieri. In un caso all’ex guardia medica si era rivolta una mamma perché il figlio minorenne aveva mal d’orecchio. Il medico ha sostenuto di aver richiesto un tampone prima della visita che sarebbe stata rifiutata. E infine c’è la contestazione in questo caso, però, degli accertamenti diagnostici durante una visita a domicilio ad un’anziana che sarebbe stata valutata superficialmente, ricoverata nella stessa giornata al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova per un versamento pleurico bilaterale. L’avvocato Orsatti, ieri, ha puntato sulle normative che in quel periodo erano ancora vigenti negli ambulatori medici per quanto riguarda i tamponi che, appunto, De Sanctis avrebbe richiesto a due pazienti, compreso il minorenne, prima della visita. Così come gli orari di lavoro che il medico aveva svolto in quelle giornate. Aspetti che verranno approfonditi.