Sabato 1 Giugno 2024, 13:42 - Ultimo aggiornamento: 13:48

Donna di 52 anni investita e uccisa mentre andava in bicicletta a Giulianova. E' successo poco prima di mezzogiorno, nel sottopasso di via d'Annunzio. La donna è stata travolta da un'auto, che si è subito fermata. Sul posto il 118, il medico ha tentato in utto i modi per rianimarla, ma poco dopo la donna è deceduta. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e capire con chiarezza le responsabiltà.