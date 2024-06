Sabato 1 Giugno 2024, 08:05

Prende il sottopasso, urta il ponte ferroviario e danneggia completamente il camion. È successo ieri mattina a Scalzagallo, un quartiere residenziale di Avezzano, quando il conducente ha imboccato una strada laterale per raggiungere via XX Settembre e non si è reso conto che il mezzo era troppo alto per entrare nel sottopasso. Per fortuna senza conseguente per il camionista e per il ponte ferroviario di via delle Dalie, ma è stata pesantemente danneggiata la carrozzeria del mezzo e bloccata la viabilità.

«La circolazione, per quanto riguarda i treni, non ha avuto conseguenze dato che il ponte colpito non ha riportato danni anche se sono in corso alcuni accertamenti tecnici - precisa l'ufficio tecnico - L'impatto della parte superiore del camion con il ponte è stato violento e il cassonato è volato via» dice un automobilista che ha anche fotografato l'incidente. L'altezza del sottopasso, però, non è stata segnalata dall'amministrazione in questa strada, piena di buche ed erbacce, molto trafficata dagli abitanti di Scalzagallo per raggiungere il centro. Un quartiere in stato di abbandono, nonostante le ville costruite dai privati. «L'altro giorno dopo il nubifragio che si è abbattuto in città si sono allagati metà degli scantinati delle ville per carenza del sistema fognario», dice un abitante. Gli 800 residenti da anni lamentano problemi. Si tratta di un quartiere nato trent'anni fa come consorzio tra privati e poi entrato a far parte nel comparo comunale per volere del sindaco deceduto, Mario Spallone. Ma da allora, soprattutto le opere di urbanizzazione, sono rimaste incompiute. Ancora oggi le strade, la cui manutenzione è comunale, risultano intestate ai privati e con il passare degli anni il passaggio diventa sempre più complicato anche per motivi di successione tra eredi. Tante sono le opere ancora da realizzare e servono investimenti importanti.

Tutte le strade, per esempio, necessitano del ripristino del manto stradale per le numerose buche che si sono aperte. Serve anche una regolamentazione delle arterie di ingresso e di uscita dalla zona. Da tempo è nato un Comitato tra i residenti per cercare di trovare una soluzione a questo stato. A questo proposito una nota di un componente precisa: «La questione è vecchia e annosa, ma il Comune non può continuare a non interessarsi di Scalzagallo e dei suoi abitanti, considerando lo stato complessivo del quartiere e che l'obbligo di cessione dei consorziati non decade mai. Va trovata una soluzione politica. Nel 2020, quando abbiamo costituito questo Comitato, non abbiamo continuato a parlare con il Comune perché non c'era il coinvolgimento di molte persone che, secondo me è condizione essenziale. Una soluzione, ad esempio, potrebbe essere quella di chiedere al Comune di esigere la cessione delle aree a verde e servizi e poi, dopo aver cambiato destinazione d'uso, rendendole edificabili, metterle in vendita e con il ricavato il Comune potrebbe terminare le opere di urbanizzazione».