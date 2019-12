Furgone in fiamme nella galleria: autostrada chiusa

Un furgone che trasportava infissi in alluminio ha preso fuoco all'interno della galleria di Monte Castelluccio tra Popoli e Bussi (Pescara) sulla A25. Il mezzo è rimasto intrappolato all'interno della galleria mentre l'autista è riuscito a raggiungere l'esterno senza riportare danni. Il tratto autostradale tra Bussi e Pratola è

stato chiuso. Sul posto stanno attendendo i soccorsi perché é non è escluso che dall'altra parte della galleria qualche automobilista possa essere rimasto bloccato mentre cercava di raggiungere l'esterno. L'autista, originario di Aielli, è stato soccorso da un ciclista di Popoli che con la sua mountain bike stava transitando sul colle che sovrasta l'imbocco della galleria proprio nel momento in cui il furgone ha preso fuoco e

ha chiamato i soccorsi. Ultimo aggiornamento: 12:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA