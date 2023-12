A25, auto si ribalta: morto 34enne di Alanno sbalzato fuori dall'abitacolo

L'auto si ribalta in autostrada: morto Stefano Di Francesco, 34 anni di Alanno. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina sull'autostrada A25 Roma - Pescara al chilometro 185, tra lo svincolo Pescara-Villanova e l'allacciamento con l'A14, in direzione del capoluogo adriatico. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua Bmw serie 4, che si è ribaltata più volte: il 34enne è stato sbalzato fuori, finendo sull'asfalto. I sanitari del 118, arrivati con l'elisoccorso e un'ambulanza, hanno provato a rianimarlo, purtroppo, inutilmente. Sul luogo dell'incidente anche la polizia stradale e i vigili del fuoco. Il traffico è stato inizialmente bloccato per permettere il lavoro dei soccorritori. Sulla dinamica dell'incidente e sulle cause sono al lavoro gli agenti della polizia stradale che stanno anche valutando l'elemento velocità quale causa dello schianto.