Pescara, auto contromano sulla A25: fermato l'autista. Era ubriaco

Poco prima delle 5 di questa mattina la Polizia Stradale riceveva la segnalazione di un’autovettura che stava viaggiando contromano sull’autostrada A25 in direzione Roma, all’altezza del casello Chieti-Pescara.

Avvisati gli operatori della Sottosezione Polizia Stradale Pratola Peligna, questi si portavano sul luogo del fatto attuando, al contempo, il servizio di safety car, con relativo rallentamento del traffico, mediante l’ausilio dei dispositivi luminosi, al fine di preservare l’incolumità degli altri automobilisti che procedevano nel normale senso di marcia.

Ricevuta poi la notizia dell’uscita del veicolo segnalato in contromano al casello autostradale di Bussi-Popoli, la pattuglia si recava immediatamente sul posto procedendo a fermare il conducente che, nel frattempo, si stava apprestando a fare inversione per riprendere la marcia in autostrada.

L’uomo, che presentava i caratteristici sintomi legati all’assunzione di alcol, veniva sottoposto ai controlli di rito che permettevano di rivelare un tasso alcolemico ben superiore a quello consentito dalla legge.

In sede di controllo si accertava anche l’assenza della revisione periodica obbligatoria del veicolo.

Per le violazioni sopra citate al conducente verrà revocata la patente, multato per oltre ottomila euro mentre il veicolo sarà sottoposto al fermo per tre mesi.

Per quanto riguarda invece la guida sotto l’influenza dell’alcol il guidatore rischierà un’ulteriore sanzione fino a tremila e duecento euro e l’arresto fino a sei mesi