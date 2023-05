A25, schianto in galleria tra camion e auto: morto imprenditore di 36 anni

Schianto in A25 tra un'auto e un camion all'interno di una galleria, in prossimità di un cantiere: morto l'imprenditore Daniele Casciato, 36 anni, originario di Pizzoferrato e residente a Tortoreto, in provincia di Teramo. Sul posto sono intervenuti gli uomini di Strada dei Parchi, sanitari del 118, polizia e vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre la persona deceduta che era nell'abitacolo. L'incidente è avvenuto all’interno della galleria “Villanova”, in prossimità di un’area di cantiere segnalata, dove era stato istituito il doppio senso di marcia. Secondo una prima ricostruzione, l'imprenditore sarebbe finito contromano, pare mentre si apprestava a un sorpasso, senza realizzare che si trattava di una galleria con il doppio senso di marcia istituto per lavori e segnalato, come riferisce Anas. Inevitabile l'impatto con il camion.

A causa del grave incidente stradale è stato chiuso il transito lungo l’autostrada A25, in direzione Roma, all’altezza del km 181 a Cepagatti in provincia di Pescara. Per i veicoli diretti in direzione Roma il traffico sarà deviato verso l’uscita “Pescara Villanova”. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Daniele Casciato viveva a Tortoreto con moglie Roberta e una bambina piccola. Casciato gestiva un centro gomme a Tortoreto e Alba Adriatica e una braceria a Tortoreto. Suonava anche l'organetto e molti lo ricordano per la sua bravura. Commosso il ricordo del sindaco di Pizzoferrato, Palmerino Fagnilli: «Pizzoferrato è attonita. Era un bravo ragazzo molto amato e stimato».