Cane abbandonato in autostrada salvato dalla polizia stradale: l'ennesimo caso all'Aquila

Impaurito e disorientato, vagava sotto la pioggia sull’autostrada A25, in provincia dell'Aquila, percorrendola in contromano, ma è stato recuperato e tratto in salvo, non senza difficoltà, dagli agenti della polizia stradale. Protagonista della vicenda è un cane di taglia media, poi affidato ai veterinari della Asl dell’Aquila, in buone condizioni di salute. Il fatto è avvenuto lo scorso primo luglio.

Il salvataggio

Ad intervenire, sulla carreggiata dell’A25, sono stati gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna. Spaventato, il cane ha cercato di sottrarsi alla cattura, ma i poliziotti sono riusciti comunque a metterlo in salvo e a portarlo in una vicina area di servizio per rifocillarlo.

Inutili i tentativi di risalire sul posto al legittimo proprietario dell’animale, che è stato quindi affidato ai veterinari della Asl per provvedere alle cure del caso e alla verifica della presenza del microchip con cui cercare di individuare il proprietario. Un quasi lieto fine, dunque, per l’ennesimo caso di abbandono di animali nel periodo delle ferie estive, soprattutto lungo le strade, creando oltretutto gravi percoli alla circolazione.