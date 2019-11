Frontale tra auto sotto la pioggia: muore donna a Montorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un terribile schianto stronca la vita di cui una donna di 87 anni, Concettina Di Francesco. L'incidente si è verificato ieri sera in località Piane di Collevecchio, alle porte di Montorio (Teramo). Secondo una prima ricostruzione due autovetture, una Lancia Musa e una Nissan Qashqai, si sono scontrate quasi frontalmente, probabilmente a causa del violento acquazzone che si stava abbattano in quelle ore nella zona. Nel violento impatto, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri della stazione di Pietracamela, ad avere la peggio è stata proprio Concettina Di Francesco, che ha riportato un gravissimo trauma toracico con compromissione respiratoria, su cui il personale del 118 prima e poi i medici del pronto soccorso dell'ospedale di Teramo hanno cercato di intervenire tempestivamente sia con il massaggio cardiaco che con il defibrillatore. Le sue condizioni sono erano molto critiche e l’anziana è deceduta. Grave, con diversi traumi, è anche un uomo di 35 anni, P.M., trasportato in codice 3 sempre al nosocomio di Teramo. Un terzo ferito, D.G.A. di 32enne, per cause al momento sconosciute ha rifiutato il trasporto in ospedale.