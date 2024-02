Kickboxing, gli Spartans Roseto ai Campionati Nazionali di Rimini

La squadra di Kickboxing della Spartans di Roseto degli Abruzzi (Teramo), composta da ben quattordici atleti tra Demo, Speranze e Cadetti, in trasferta nella Città di Fermo per il campionato regionale Marche, organizzato da “Il Tempio di Bellona" per il circuito Fight1, e sotto l'egida dello Csen, ha conquistato domenica scorsa, nella Palestra Coni, diverse posizioni di prestigio riuscendo così ad accedere di diritto ai Campionati Nazionali di Kickboxing in programma a Rimini, nell’ambito di Riminiwellness, dal 30 maggio al 2 giugno.

Questi i risultati conquistati dalla Spartans nelle varie categorie. Primi classificati: Simone Di Febo, Serena Russo, Gabriele Russo, Loris Mazzagatti, Francesco Di Clemente, Gaia Costantini.

Secondi classificati: Alessio Marziani, Samuele Tuccella, Dennis Pelusi, Alice Di Serafino, Maria Alecsia Florea, Vittorio Di Marco. Terzo classificato Claudio Maggitti. Menzione speciale per Daniele D’Ascenzo.

«La maggior parte di questi ragazzi e ragazze era alla loro prima gara - dice il direttore tecnico Sandro Teodoro - e vederli felici e sorridenti sul podio, al di là della posizione raggiunta, è il regalo più grande che potessero farmi».

«Per il secondo anno consecutivo riusciamo a primeggiare. Stiamo lavorando bene: in silenzio, con disciplina e costanza. Il nostro sport prevede il contatto, niente sconti, e questo richiede una marcia in più, un sacrificio in più. La Kickboxing aiuta la crescita psico fisica dei nostri figli regalandogli consapevolezza di sé e serenità. Perché è la consapevolezza delle proprie capacità la migliore difesa contro le avversità della vita. E la vita li troverà pronti».