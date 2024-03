​Al PalaTerni la sfida tra Mirko Gori e Marcelo Silva per il titolo mondiale di kickboxing: appuntamento sabato 9 marzo dalle 18

Terni- Il PalaTerni torna ad ospitare un grande evento sportivo a cinque mesi dai mondiali di scherma paralimpica.

L'appuntamento è per sabato 9 marzo dalle 18, quando lo spoletino Mirko Gori difenderà il titolo mondiale professionisti Xfc di kickboxing nella specialità K-1. Quello contro lo sfidante brasiliano Marcelo Silva sarà l'ultimo incontro di Gori che poi si dedicherà alla sua attività di istruttore nelle tre palestre di Spoleto, Cascia e Norcia dove segue molti allievi.

L'evento è organizzato dall'Asd Fight Club Spoleto con il contributo di Fondazione Carit e Regione Umbria.



L'incontro sarà preceduto da altri due match professionistici: Daniele Valente contro Karym Ilyas e a seguire Camilla Borghi contro Monica Castracane. Ma la giornata sarà piena sin dalla mattina di appuntamenti ed esibizioni con il coinvolgimento e la partecipazione di scuole e palestre del territorio, atleti e maestri ternani tra i quali Cristian Quetti, Riccardo Cresta, Mirko Cecchetti e Maurizio Sardonini. In programma anche l'esibizione hip hop di Alice Fernandez che precederà l'evento. Il tutto in un ring allestito professionalmente con luci all'americana, coreografie e macchine del fumo.

Mirko Gori vanta ben due titoli europei, un titolo intercontinentale e cinque titoli mondiali conquistati in cinque federazioni diverse.

Nella sua lunga carriera ha difeso il titolo mondiale anche in Slovenia e Croazia.

Di professione assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria al carcere di Spoleto, Gori aveva raccontato già sua lunga carriera professionista: "La kickboxing per me rappresenta la vita, compresi sacrifici e soddisfazioni - queste le sue parole - lottare per un mondiale e chiudere la carriera a Terni, nella mia regione, è un sogno. Dopo mi dedicherò totalmente all'attività di istruttore. E' uno sport dove conta il talento, ma soprattutto il lavoro, la continuità e l'impegno. Da piccolo ero un ragazzino piuttosto irrequieto. Per questo motivo mi portarono in palestra ed è così che ho scoperto karate e pugilato. Già a quei tempi vedevo i film di Bruce Lee e Van Damme, ma in Umbria la kickboxing non era molto praticata. Solo quando mi sono arruolato nella polizia penitenziaria a 19 anni ho iniziato a praticarla. E' uno sport che possono fare tutti, le donne ne trovano giovamento come autodifesa, i bambini irrequieti un modo per canalizzare la loro energia. Ho avuto diversi ragazzi che avevano subito episodi di bullismo e che conoscendo questa disciplina sono cresciuti e si sono formati. Un doveroso ringraziamento - conclude Gori - alla Fondazione Carit e alla Regione che hanno reso possibile questo evento. Un grazie speciale anche ad Andrea De Melis, Samuele Di Giuli e Simone Bibi per il loro fondamentale contributo organizzativo".