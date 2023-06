Spartans di Roseto, tre campioni d'Italia di Kickboxing a Rimini

Nell'ambito di Riminiwellness dal 2 al 4 giugno si sono svolti i Campionati Nazionali Assoluti di Kickboxing, K-1 Rules, Muay Thai, Mma e Grappling valevoli per il titolo di campione italiano della Fight1.

Oltre mille atleti da ogni dove hanno regalato un meraviglioso colpo d'occhio nel padiglione A5 della Fiera di Rimini. In questa prestigiosa cornice la Spartans di Roseto degli Abruzzi ha sbaragliato la concorrenza ed ha portato sul podio della Kickboxing i suoi sei atleti, tra Speranze, fino a dodici anni, e Cadetti, fino a sedici anni.

Sono Campioni d'Italia Fight1: Ibrahima Kane 57 kg, Daniele D'Ascenzo 60 kg, Serena Russo over 60 kg. Si sono classificati in seconda posizione Alessio Marziani fino 30 kg, Gabriele Russo over 80 e terzo classificato Emanuele Grimaldi 52 kg.

“Questi risultati - chiosa il direttore tecnico Sandro Teodoro- mi riempiono di gioia.

Sono molto orgoglio di questi ragazzi che con sacrificio e caparbietà hanno portato a casa titoli cosi importanti. Ora sanno che con il duro lavoro si ottengono ottimi frutti. Questa è una lezione che vale nello sport come, e soprattutto, nella vita di tutti i giorni. La palestra è una scuola di vita: in tanti mollano alle prime difficoltà, non sanno che chi resta vince. Contro ogni avversità”.

Un week end all'insegna dei veri valori dello sport sotto l'occhio vigile del patron di Fight1 Carlo Di Blasi, demiurgo di Oktagon, manager di innumerevoli campioni e presidente italiano della One Championship, la major degli sport da combattimento con base a Singapore.

Presenti come ospiti d'onore gli ambasciatori della Fight1: i campioni mondiali ISKA Mattia Faraoni e Gloria Peritore che non si sono risparmiati ed hanno regalato agli atleti un selfie, un abbraccio ed un sorriso, perfetta chiusura di un torneo per tutti indimenticabile.