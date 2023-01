Gli Spartans Kickboxing di Roseto superstar nelle Marche

La giovane squadra di Kickboxing della SpartanS di Roseto degli Abruzzi (Teramo), composta da demo, speranze e cadetti, in trasferta nella Città di Fermo, per il campionato regionale Marche, organizzato dall'asd "Il Tempio di Bellona" per il circuito Fight1, e sotto l'egida dello Csen, ha conquistato domenica 29 gennaio, diverse posizioni di prestigio riuscendo così ad accedere di diritto ai Campionati nazionali di Kickboxing in programma a Rimini i primi di giugno.

Questi i risultati conquistati dalla SpartanS nelle varie categorie. Primi classificati: Ibrahima Kane, Alessio Marziani, Serena Russo e Matteo Ippone. Secondi classificati: Emanuele Grimaldi, Daniele D'Ascenzo, Gabriele Russo, Giulia D'Andrea e Alice di Serafino. Una menzione speciale va anche ad Alessandro Baldassarre e Alessandro Ragnoli.

Emozionanti le parole di Mattia Faraoni, Campione del mondo Iska, che in video ha salutato in apertura tutti i partecipanti alla gara: "Siamo partiti tutti da qui, i campionati regionali sono uno degli scenari più importanti perchè sono il primo passo, come quando un bambino inizia a camminare, sono momenti importanti. Date sempre il massimo. Vi sostengo. Daje forte".

"Accompagnare undici ragazzi/e alla loro prima gara - chiosa il direttore tecnico Sandro Teodoro - e vederne nove sul podio è il regalo più grande che potessero farmi. Questo risultato conferma che stiamo lavorando bene: in silenzio, con disciplina e costanza, si ottengono grandi risultati. Il nostro sport prevede il contatto, niente simulazioni, e questo richiede una marcia in più, un sacrificio in più. La Kickboxing aiuta la crescita psico fisica dei nostri figli regalandogli consapevolezza di sé e serenità. Perchè è la consapevolezza di sé la migliore tecnica contro le intemperie della vita".