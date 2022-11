La Spartans compie 10 anni e si affilia alla Fight 1

La SpartanS di Roseto degli Abruzzi, associazione sportiva attiva nelle Arti marziali e negli sport da combattimento compie 10 anni e regala ai suoi associati una bellissima notizia: é ufficialmente una società affiliata alla Fight1 che nasce per una sana collaborazione con le principali realtà sportive nazionali ed internazionali grazie al prezioso lavoro svolto da Carlo Di Blasi, demiurgo di Oktagon, manager di innumerevoli campioni e Presidente italiano della One Championship, la major degli sport da combattimento con base a Singapore.

"Lo scopo di Fight1 - spiega il direttore tecnico della asd Sandro Teodoro- è di creare occasioni di gare per i nostri atleti della Kickboxing e di portarli al successo nazionale e internazionale.

Fight 1 nasce da chi il ring lo conosce bene, chi per avere calcato personalmente quegli spazi, chi per aver portato atleti e chi per avere organizzato le gare migliori d’Italia.

Siamo in Fight 1 e ciò vuol dire entrare nel mondo degli sport da combattimento da protagonisti con a disposizione l’intero panorama di offerte che il nostro mondo può offrire, dai Dilettanti ai Professionisti. Ora sta ai nostri ragazzi decidere. Io non posso far altro che mostrargli con amore la strada".