Si danno appuntamento in un casolare abbandonato per consumare droga, almeno così è apparsa la scena ai carabinieri di pattuglia che, insospettiti da strani movimenti vicino al casolare, hanno sorpreso tre giovani seduti attorno a un tavolo in una vecchia cascina a Villa Fiore, nel comune di Alba Adriatica, in provincia di Teramo.

Quando i giovani hanno visto entrare i carabinieri sono rimasti pietrificati, qualcuno ha cercato di spiegare: «Io non c’erano, era qui per caso».

Sul tavolo i carabinieri hanno trovato un chilo e mezzo di marijuana, un quantitativo ingente se si pensa che c’erano solo tre ragazzi - tutti maggiorenni - e che probabilmente la droga andava fumata in gruppo. Si è assunto tutta la responsabilità il più grande del gruppo, un 35enne, G. F., denunciato alla procura per detenzione di spaccio di sostanze stupefacenti e quale assunte di droga alla prefettura.

