Covid, l'Abruzzo da lunedì torna in zona bianca: ecco cosa cambia

L'AQUILA - Alla luce dei dati della Cabina di regia, Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento passano in area bianca da lunedì. Lo ha comunicato il Ministero della Salute alla luce del consueto vertice tecnico settimanale nazionale. L'Abruzzo torna in zona bianca soprattutto per il calo dei ricoveri: in area medica la percentuale di occupazione dei posti letto è del 23,4% e in terapia intensiva del 7,2%. Quest'ultimo dato, in particolare, è in linea con quelli previsti per la zona bianca.

Abruzzo e Piemonte, dopo essere state in area arancione, erano tornate in giallo lo scorso 21 febbraio.

In zona bianca non ci sono limitazioni per gli spostamenti e le attività sono tutte aperte. Permane l’obbligo di green pass almeno di base per accedere ai luoghi di lavoro, valido sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati. Fanno eccezione le categorie di lavoratori soggette all’obbligo vaccinale. L’obbligo vale anche per l’accesso alle mense.

E’ necessario il possesso almeno del green pass base per accedere ai servizi alla persona (parrucchieri, estetiste e simili).

Dal 1° febbraio è obbligatorio il green pass almeno di base per accedere ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, e alle attività commerciali, eccetto che per quelle indicate nel DPCM del 21 gennaio 2022.

Non è necessario il green pass per accedere a tutti i negozi, anche a quelli dentro ai centri commerciali, sia nei gironi feriali che nei prefestivi e festivi.

Obbligo del green pass rafforzato (super green pass) per prendere mezzi pubblici, autobus, pullman, tram e metropolitane, viaggiare su treni, aerei, traghetti e navi, accedere a palestre, piscine al chiuso, spogliatoi, ristoranti all’aperto e alberghi, impianti sciistici.