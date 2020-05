© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano a registrarsi tutti o quasi neli nuovi casi di coronavirus in Abruzzo. Ieri su 17 positività riscontrate in regione su un totale di 1294 tamponi analizzati, 15 hanno riguardato il capoluogo adriatico e la sua provincia. Dopo due giorni in cui lasembrava finalmente rallentare e avvicinarsi al famoso contagio zero con tre e sei casi, ancora una crescita. E purtroppo non solo di infezioni.Nelle ultime ore, sono aumentati anche i. Quattro, quelli comunicati. Si tratta di tre uomini di Pescara: Alfio Melchiorre di 84 anni, Benito Ippoliti di 85 e Francesco Lancione di 89 anni, e una donna di Montesilvano: Valentina Fischione di 89 anni. Tutte persone anziane e tutte residenti nell'area metropolitana, la più colpita ad iniziare proprio dalla città di Pescara, in cui la maggior parte dei casi è concentrata, vuoi per la sua vivacità commerciale, vuoi per la grande presenza di strutture sanitarie e assistenziali.