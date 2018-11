Commerciante aggredito e picchiato in piena notte: in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’aggressione selvaggia dai contorni ancora oscuri quella avvenuta a Trasacco (L'Aquila) in piena notte. La vittima è un noto commerciante di pellet che si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Avezzano per le molteplici ferite riportate in tutto il corpo. Sul grave episodio indagano i carabinieri della compagni di Avezzano, coordinati dal capitano Pietro Fiano, che hanno già lungamente interrogato il commerciante per ricostruire la dinamica dei fatti.Da una prima ricostruzione sembra che la vittima stesse tornando a casa con la sua autovettura quando è stato fermato da due uomini che lo hanno picchiato selvaggiamente e abbandonato in mezzo alla strada. Con la forza della disperazione l’uomo è riuscito a recuperare il cellulare e a dare l’allarme. Sul posto sono arrivati i militari e il personale del 118 che dopo aver prestato le prime cure lo ha accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale dove i medici gli hanno diagnostico una prognosi riservata.