Angurie nelle carceri abruzzesi, anche i detenuti fanno la cocomerata

Si terrà domani, giorno di Ferragosto, in contemporanea nelle carceri di L'Aquila, Sulmona, Chieti e Pescara

l'iniziativa, «La cocomerata Solidale» promossa dal Garante dei detenuti della regione Abruzzo in collaborazione con l'Associazione Roccaraso Futura e l'associazione L'Isola Solidale. Saranno oltre 300 le angurie che verranno distribuite per offrire anche a chi sta in carcere un giorno di Ferragosto diverso.



Dopo l'emergenza Covid 19 che ha colpito duramente tutto il mondo del carcere, questa iniziativa rappresenta un nuovo impegno dell'associazionismo nel mondo del carcere abruzzese con uno spirito solidale e inclusivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA