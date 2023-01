Dina Di Lorenzo fonda start up vincente dopo aver perso il lavoro: «Spedisco prodotti abruzzesi in tutta Europa»

Si è rimessa in gioco a cinquant’anni, dopo che l’azienda per la quale aveva lavorato come contabile è fallita e lei si è ritrovata senza lavoro, ma soprattutto senza quell’autonomia economica conquistata sin da ragazza. Oggi, a distanza di quattro anni dall’avvio di una start up, Abruzzo With Love, la teramana Dina Di Lorenzo, che di anni ne ha adesso 57, è a tutti gli effetti un’imprenditrice che vende on line eccellenze enogastronomiche abruzzesi in Italia e in Europa. Proprio in questi giorni grazie ai successi nelle vendite e agli enormi sforzi di Dina, «Abruzzo With Love si sta rimodulando perché il progetto sta andando bene». Un messaggio che vuole arrivare a tutte le donne in difficoltà, perché continuino sempre a credere nelle proprie capacità. «Certo, la mia precedente esperienza da contabile mi ha aiutata – ammette Dina -, ma con tanta volontà e impegno si può fare tutto, anche se è chiaro che, soprattutto nel settore delle vendite on line, c’è moltissima concorrenza e questo presuppone un impegno maggiore».





Per lei tutto ha avuto inizio dopo il fallimento dell’azienda per la quale lavorava. «Nel 2018 ho cominciato a pensare a come potermi reinventare». L’idea dell’e-commerce Dina l’ha pensata con un suo amico commercialista, ma in realtà è nata, come lei stessa spiega, un po’ da una sua passione, quella per il«Per fare la spesa di casa ho sempre cercato prodotti genuini dai contadini – dice –, ma quello che adesso mi distingue dagli altri è il packaging». Basta visitare il sito per capirlo. «mantenendo, però, il bello che abbiamo in Abruzzo», sottolinea. Niente cesti di vimini, per esempio, o musica della tradizione popolare, né dialetto. Abruzzo With Love è interamente improntato sulle eccellenze enogastronomiche prodotte da piccole aziende, «i migliori produttori abruzzesi», li definisce Dina, «secondo una politica ecosostenibile, biologica ed etica». Anche lei ha risentito della pandemiaMa di positivo resta la sua grande forza di volontà. «Il mio ufficio è a casa dove mi sono creata un angolo attrezzato con più computer ed una stampante». Poi c’è un deposito dove organizza tutto il resto.e mi contattato oppure abruzzesi che vogliono fare un regalo e scelgono me proprio perché il mio punto di forza è il packaging».