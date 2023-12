Invasione di corsia e impatto frontale ieri tra una Toyota Yaris e un camion Daf sulla Fondovalle Sangro, vicino alla Honda, in provincia di Chieti. Ferito il conducente della Yaris, V.S., 75 anni, di Atessa: non è in pericolo di vita. Illeso l’autista del tir C.A. 66 anni, di Napoli. Indagano i carabinieri di Atessa.

