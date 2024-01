Irrompe in casa della ex: picchia lei e un amico. Arrestato

Si è presentato a casa dell’ex fidanzata, che in quel momento era con un amico, ha sfondato la porta a calci e li ha picchiati entrambi: hanno riportato lesioni guaribili in una decina di giorni. Protagonista a Chieti, di nuovo, sabato sera poco dopo le 21, il 38nne teatino S.C., arrestato dai carabinieri con l’accusa di violazione di domicilio aggravata. L’uomo avrebbe agito in preda alla gelosia e, fra l’altro, ha buttato sul pavimento il telefonino della donna e lo ha schiacciato con un piede.

S.C. è stato messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che probabilmente si terrà oggi. Lui non è nuovo a episodi del genere: sempre per violazione di domicilio era stato arrestato a ottobre del 2023, vittima ancora la ex fidanzata, stessa abitazione in via Valignani. In quella occasione gli erano state contestate la violazione di domicilio (per entrare aveva usato le chiavi che la donna aveva nascosto dietro un vaso) e violenza privata per averla costretta a non allontanarsi per chiedere aiuto. Sabato sono stati i vicini di casa a chiedere l’intervento dei Carabinieri. A gennaio scorso, invece, proprio mentre si trovava ai domiciliario, si era allontanato da casa e i carabinieri lo avevano sorpreso e arrestato per evasione in via Bellini.