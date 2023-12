Accendono fontana pirotecnica, in fiamme terrazzo con le mattonelle di plastica. «Rischiato il disastro»

«È andata bene, poteva succedere un disastro senza che nessuno se ne rendesse conto» ha detto uno dei soccorritori ad operazioni di spegnimento concluse: mai come questa volta l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato che l’incendio di sabato sera sul terrazzino di un appartamento con mansarda al settimo piano del palazzo al civico 83 di via Salomone a Chieti potesse avere conseguenze drammatiche. E invece, per fortuna, non ci sono stati danni alle persone.



Un incendio di fatto provocato da una fontana pirotecnica acquistata nel pomeriggio, le cui scintille avrebbero dovuto far da cornice alla più classica delle serate in famiglia nel periodo prenatalizio. E invece quelle scintille sono finite sulle mattonelle di plastica che lastricavano il terrazzino e che si sono trasformate in un combustibile micidiale. In una ventina di minuti, da quando la fontana pirotecnica si è consumata, le fiamme alimentate dalla plastica e dalla guaina si sono alzate fino a diventare ben visibili dagli edifici circostanti. Non a caso una delle richieste di intervento è partita dagli Istituti Riuniti (le case di riposo) in piazza Garibaldi. E solo la lunga autoscala del Comando provinciale dei vigili del fuoco è riuscita a raggiungere la sommità dell’edificio mentre le lingue di fuoco, alte, hanno tenuto in apprensione e con lo sguardo verso l’alto diversi fra automobilisti e passanti. Fiamme che avrebbero potuto entrare nella casa se i vigili durante l’intervento non avessero rimosso le piastrelle di plastica, e soprattutto avrebbero potuto incendiare i numerosi pannelli fotovoltaici che coprono quasi per intero la superficie del tetto; fiamme che non hanno risparmiato il motore di due condizionatori che si trovano sul terrazzino, il tutto a danno del proprietario dell’abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul posto hanno operato i carabinieri della stazione di Chieti Principale e del Nor, garantendo che il traffico non fosse di intralcio ai mezzi di soccorso. In vista del Natale ma soprattutto della notte di San Silvestro gli esperti tornano a raccomandare prudenza nell’utilizzo di botti e giochi pirotecnici, che non vanno mai usati vicino a materiale infiammabile.