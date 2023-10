Tetto in fiamme durante i lavori, nella casa c'è il proprietario ma si salva

Momenti di paura, ma fortunatamente non ci sono stati feriti, a causa dell’incendio divampato ieri in tarda mattinata a Chieti sotto il tetto di una casa di due piani che si trova all’altezza del bivio di Brecciarola. Nell’edificio in quel momento c’era solo il proprietario che stava eseguendo lavori di ristrutturazione e, a quanto pare, era in corso la saldatura di una guaina isolante quando sono partite le fiamme.

A quel punto l’uomo, un cinquantenne, ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono giunti in forze sul posto mentre dal tetto della casa si è sprigionata una nube di fumo nero ben visibile nella zona. Non è stato facile spegnere l’incendio soprattutto a causa dovute alla tipologia di tetto, realizzato in legno ventilato, con soprastanti pannelli fotovoltaici. Nessun danno a persone perché in casa non c’era nessuno ma i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare per diverse ore.

Inizialmente è stata impegnata una squadra con successivo invio in appoggio dell’autoscala e di un’autobotte. Inoltre, è stato chiesto rinforzo a vigili del fuoco di Pescara che hanno portato sul posto una seconda autoscala ed entrambe sono state utilizzate per raggiungere la sommità del tetto. I danni sono rilevanti ma non si possono ancora quantificare.

L’incendio potrebbe essere stato provocato da un surriscaldamento della guaina da cui poi darebbero partite le fiamme. I Vigili sono rimasti sul posto fino a ieri sera per le operazioni definitive di spegnimento e di bonifica. Sul posto per fare accertamenti su sono recati i Carabinieri, tutto lascia ritenere che sia stato un fatto del tutto accidentale. E grazie all’intervento in forze dei vigili del fuoco è stato possibile contenere i danni all’ edificio.