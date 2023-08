Stasera c'è Checco Zalone, Lanciano fa il pieno di risate. Attesi 5mila spettatori

Grandi eventi estivi, la musica oltre la musica e poi l'ironia e la dissacrazione comica di Checco Zalone. Il suo show approda stasera al parco Villa delle Rose a Lanciano, ore 21. Spettacolo super atteso che ha fatto il pienone, con 5 mila spettatori, tanti quanti ne può contenere central park in base alle direttive della commissione pubblici spettacoli della prefettura. In futuro si aumenterà la capienza con ulteriori interventi di sicurezza. Appuntamento organizzato da Best eventi, unitamente a Musica & eventi di Lanciano che giovedì scorso hanno regalato altre grandi emozioni col concerto di Lazza, 4.700 paganti.

Zalone propone uno show di successo qual è Amore + Iva, scritto da lui con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. Uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall'inconfondibile ironia di uno degli artisti più amati dal pubblico italiano.

La rugiada della sua bravura scenderà su un pubblico che lo adora e che giungerà dalle regioni adriatiche, partendo dalle Marche fino a scendere in Abruzzo, Molise e la sua Puglia. Altri turisti campani e laziali già presenti per le vacanze non perderanno neppure loro l'occasione di divertirsi.

«Sarà uno spettacolo bello e fresco dice Maurizio Trevisan di Musica & Eventi -. Le ultime telefonate sono giunte da Ancona per i biglietti, ma è tutto sold out. Eventi che fanno bene al turismo e alle attività produttive. Con l'arrivo di Lazza molti bar hanno chiuso dopo aver consumato tutte le scorte. Oltre ai giovani molte le famiglie al seguito».