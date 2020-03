Pescara, cerbiatto cade in un canale: salvato dai vigili del fuoco

Ultimo aggiornamento: 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una Squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale diè intervenuta in serata per soccorrere unin difficoltà nel capoluogo adriatico. L'animale era caduto in un canale di scolo dell'acqua in via Lago Isoletta.I Vigili lo hanno recuperato e lo hanno affidato alle cure di una clinica veterinaria, sotto il controllo della Asl.