Tarquinia, un cerbiatto a spasso in centro durante la notte: scattano le ricerche ma è già in fuga

Un cerbiatto a spasso per Tarquinia (Viterbo). Mentre Viterbo (per non parlare di Roma) sempre più spesso balza agli onori della cronaca perché i cinghiali arrivano fino in centro, nella cittadina sul litorale l'altra sera lo spettacolo è stato ben diverso: un cerbiatto è sbucato nella zona dell'ospedale, proprio al ridosso del centro storico (le immagini sono state girate in viale Bruschi Falgari).

La presenza dell'animale, disorientato dalle luci, è ben presto finito sulle chat di molti: avvertiti anche i carabinieri che sarebbero usciti per rintracciarlo e metterlo in sicurezza, evitando finisse travolto da qualche auto. Anche alcuni privati cittadini si sono dati alla ricerca.

Ma il cerbiatto, forse smarritosi alla ricerca della compagna, avrebbe trovato da solo la strada giusta per potersi così dileguare nelle campagne circostanti.