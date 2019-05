Il salvataggio del cerbiatto intrappolato nel tombino. Ora si cerca la madre Video

Ultimo aggiornamento: 19:32

Una storia a lieto fine arriva dagli Stati Uniti. A Pacifica, in California, un piccolorimasto intrappolato all’interno di un tombino è stato salvato grazie al lavoro congiunto dei vigili del fuoco e della polizia.Di solito i tombini sono ricolmi di detriti, cartacce e bottiglie vuote, ma questa volta gli agenti si sono trovati di fronte ad uno scenario inaspettato. Il vigile del fuoco Bryn Morales, della North County Fire Autority, e l’agente di polizia di Pacifica Will Smith sono intervenuti sul posto dopo che un residente ha segnalato dei lamenti provenire dal fondo del tombino di scarico.Come raccontato dal capitano della polizia Joe Spanheimer, un vicino di casa ha avvistato il cerbiatto scivolare giù per lo scarico ed ha aggiunto di aver notato una femmina – presumibilmente la madre del piccolo – con un altro piccolo aggirarsi nelle vicinanze.L’agente Smith, una volta giunto sul posto e resosi conto della situazione, ha richiesto l’aiuto dei vigili del fuoco per procedere alle operazioni di soccorso. Anche il capitano Howard Brown ed il vigile Greg McInturf sono intervenuti per dare supporto.Il vice comandante dei vigili del fuoco Ron Bravo ha affermato che ci siano voluti dieci minuti per liberare il cerbiatto dalla sua “prigione”. Nel video è possibile sentire i lamenti del piccolo ma, una volta tratto in salvo, si è lasciato persino accarezzare dai suoi soccorritori. Si sta ora cercando di riunirlo alla madre.Per ora, si festeggia su twitter, dove la North County Fire Authority ha condiviso il salvataggio dell’animale: “Oggi un grande lavoro di squadra con la polizia di Pacifica. I nostri vigili del fuoco insieme alla polizia hanno salvato un cerbiatto intrappolato all’interno di un tombino. Squadra, ottimo lavoro!”. Anche l’account della polizia di Pacifica ha condiviso il lieto evento: “Felici di aver potuto salvare questo cerbiatto con l’aiuto di NoCoFire”. Entrambi gli account hanno condiviso l’hashtag “FAWNtastic”, giocando con la parola fawn, cerbiatto.