BISENTI Schianto in moto a Bisenti (Teramo) durante il motocross: muore a 25 anni davanti agli occhi degli amici. La vittima è Damiano Bufo, originario di Castiglione Messer Raimondo ma residente a Pineto. Secondo i primi rilievi, il giovane mentre crossava ha trovato sul suo percorso una catena di acciaio posizionata tra due alberi all'inizio di una stradina ed è caduto: gravissime le lesioni riportate. Per lui sono stati inutili i soccorsi.

L'ALLENAMENTO

Il gruppo di amici ieri ha deciso di sfruttare il beltempo per un allenamento di motocross su terreni privati, che frequentavano da anni, nella frazione di San Nicola a Bisenti. I giovani, un gruppetto di 6 o 7, partecipano alle gare di cross a livello regionale e sono ben attrezzati sia in termini di protezione individuale che di carrello per trasportare le moto su strada. La giornata era quasi giunta al termine quando è successa la tragedia. Saranno le indagini ora, condotte dai carabinieri della compagnia di Giulianova, a chiarire con certezza cosa è successo, ma stando a quanto si apprende, durante uno dei giri tra quei sentieri sterrati, verso le 15.30, Bufo, alla guida della sua KTM Duke 350 si è trovato davanti una catena d'acciaio posta tra due alberi, all'inizio di una stradina, molto probabilmente privata, a delimitare un terriero della zona.

L'impatto è stato violentissimo: il 25enne è stato sbalzato per diversi metri prima di cadere a terra. Gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 di Bisenti. Vista la gravità della situazione, i sanitari hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Pescara. Una volta atterrato, l'equipaggio ha cercato di stabilizzare il 25enne, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano: Bufo è morto a causa delle lesioni riportate dalla caduta.



Il pm di turno, Monia Di Marco ha disposto il sequestro della moto, della catena e il trasferimento della salma all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo. Quasi certamente oggi deciderà se procedere con l'autopsia. Nel frattempo, i militari hanno ascoltato gli amici del 25enne e il proprietario del terreno dove era stata posizionata la catena. L'inchiesta mira ad accertare anche era possibile installare in quel punto una catena e se era necessario segnalarla. La notizia si è diffusa rapidamente sui social e non solo. Damiano Bufo era molto conosciuto in zona e tutti lo descrivono come «un bravo ragazzo». Da circa tre anni la famiglia aveva venduto l'azienda agricola, dove lui lavorava insieme al padre e al fratello maggiore, per acquistare una casa vicino al mare e trasferirsi a Pineto. «È una tragedia, immane», dice il sindaco di Bisenti Renzo Saputelli.