Due morti in carcere nel sonno per malore: trovati dai compagni di cella

Due detenuti morti in carcere, uno nella casa circondariale di Teramo e l'altro a Sulmona. A Castrogno è deceduto un marocchino di 41 anni, a Sulmona un detenuto 65enne, Silvio Chiodo di Cosenza da qualche anno in una cella di alta sicurezza. Entrambi sono morti nel sonno per cause naturali. E in tutti e due i casi ad accorgersi del decesso è stato il compagno di cella. La polizia penitenziaria ha immediatamente informato le due procure. I pm di turno hanno disposto la ricognizione cadaverica che ha confermato i decessi per cause naturali, per questo non sono state disposte le autopsie. Entrambe le salme sono state subito restituite alle famiglie. Il detentuo marocchino, Oshib Ilia, sarebbe uscito dal carcere ad agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA