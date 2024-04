Alba Adriatica, suona il campanello e la violenta: arrestato gambiano di 25 anni

Suona il campanello e violenta una donna di 39 anni. Il gravissimo episodio è successo ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, martedì 26 marzo ma se ne è avuta notiza solo oggi. L'uomo, un gambiano di 25 anni, con il permesso di soggiorno scaduto da qualche giorno, è stato bloccato e portato in carcere dai carabinieri dopo il racconto di una donna sudamericana 39enne che alle prime ore del mattino di martedì scorso ha aperto la porta al gambiano che aveva suonato al campanello della sua abitazione. L'uomo, appena entrato in casa, ha aggredito la 39enne, l'ha palpeggiata e ha provato a violentarla ma lei è riuscita a opporsi e a difendersi tanto che l'uomo poi è scappato. La donna, in forte stato di choc, si è rivolta al pronto soccorso dell'ospedale di Teramo dove è stata medicata e sottoposta al protocollo previsto per le vittime di violenza sessuale. Immediata la denuncia i carabinieri, il gambiano è stato rintracciato poco dopo ad Alba Adriatica grazie anche alle immagini delle telecamere e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. La donna ha riferito di non averlo ma conosciuto in passato: l'unica sua colpa, l'aver aperto a uno sconosciuto. Il fermo è stato convalidato nei giorni scorsi dal giudice: il gambiano è rimasto in carcere. Le ingagini proseguono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA