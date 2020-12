I carabinieri sulle piste da sci: controlli anche in montagna

Blitz dei carabinieri sulle piste da sci dell’Aremogna, il cui accesso è consentito soltanto a sciatori professionisti. L’intervento dei militari della Compagnia di Castel di Sangro, agli ordini del capitano, Fabio Castagna, fa parte dei controlli del rispetto della normativa anti Covid-19. In questo periodo, gli impianti sciistici, sono utilizzati soltanto dai professionisti per gli allenamenti autorizzati dal Comitato Olimpico Nazionale (Coni), e nel rispetto delle misure di sicurezza. In base alle regole dettate dalla Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), possono prepararsi atleticamente, coloro che parteciperanno a gare nazionali ed internazionali. Così come perseguire le formazioni professionali, quali i corsi per maestri di sci e i corsi di formazione per l’Esercito.

Tutto questo, con regole ben precise da rispettare. In primis, il certificato di negatività al tampone, anche rapido, per la ricerca del virus Sars-Cov2. I militari sciatori hanno verificato che sulle piste fossero presenti esclusivamente atleti, con i requisiti previsti dalla normativa e dai protocolli emanati dalla Federazione italiana sport invernali e che fossero rispettate le disposizioni di carattere generale sul distanziamento sociale e sul divieto di assembramenti. Contemporaneamente sono stati svolti posti di controllo lungo le arterie principali di comunicazione e di accesso agli impianti del comprensorio Aremogna-Pizzalto-Montepratello, al fine di riscontrare la legittimità degli spostamenti, con particolare riferimento alle persone provenienti da altre regioni. I servizi di controllo e monitoraggio saranno ripetuti e intensificati anche nelle prossime settimane. Lo scopo delle forze dell’ordine è quello di assicurare tranquillità e sicurezza agli utenti degli impianti e alle popolazioni locali.

