Il presidente del Napoli a Roccaraso. I tifosi: «Portaci Messi»

ROCCARASO Corteo tra le vie di Roccaraso, all’arrivo del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il presidente, accompagnato dal sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, ha percorso a piedi la centrale via Roma, per poi soffermarsi ad osservare la grande casa dell’allenatore Fabio Cannavaro, campione del mondo con la nazionale azzurra, edificata in località Pratone, la zona più esclusiva della cittadina montana, meta di turisti sia d'estate per le escursioni al Parco Nazionale d'Abruzzo, sia d'inverno per la neve e la stagione turistica. Seguito e acclamato dai tifosi che gridavano a gran voce:«Portaci Messi». Lui ha risposto con un sorriso e ha proseguito la visita a Roccaraso. Da una settimana il Napoli calcio è in ritiro a pèochi chilomentri da Roccaraso, a Castel Di Sangro e molti tifosi si sono trasferiti in Abruzzo per seguire gli allenamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA