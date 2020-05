Cade dalla scala: grave anziano di Pineto

È caduto da una scala di 3 metri di altezza e ha battuto violentemente la testa. Da ieri, B.D., un 73enne di Pineto è in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Teramo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio verso le 16.30 a Scerne di Pineto, nell'abitazione di alcuni familiari dove era in corso la sistemazione di una tettoia. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l'uomo, che non era impegnato nei lavori, è caduto all'indietro da una scala battendo violentemente la testa.

L'allarme è stato lanciato dai familiari. In poco tempo sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118. Gli operatori hanno subito accertato la gravità delle sue condizioni. Per velocizzare i tempi di trasporto in ospedale è stata allertata l'eliambulanza che si è alzata in volo dall'ospedale di Pescara. Il 73enne è stato subito trasferito al Mazzini di Teramo e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Poi ricoverato in coma farmacologico nel reparto di rianimazione. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pineto che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti raccogliendo le testimonianze dei presenti.

