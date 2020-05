Incidente mortale ieri sera poco dopo le 22 sulla Teramo mare nei pressi del centro commerciale Gran Sasso. A perdere la vita Christian De Berardinis, meccanico di 43 anni.

Uno schianto pauroso, a forte veocità, contro un'auto che veniva in senso opposto. Christian De Berardinis era in sella alla sua Honda Vfr e si è schiantato frontalemente contro una Mercedes coupè condotta da un 19enne. L'incidente si è verificato sulla superstrada Teramo-Mare dove la moto viaggiava contromano. Per il meccanico non c'è stato nulla da fare. Ai soccorritori hanno recuperato il corpo, poi trasferito all'obitorio dell'ospedale. Il 19enne, rimasto illeso, era sotto choc.



Al ragazzo e ai tanti automobilisti, che seguivano la sua auto, hanno raccontato ai poliziotti la dinaminca dell'incidente, verificatosi sulla corsia in direzione Giulianova. Stando ad una prima ricostruzione, è probabile che il motociclista abbia imboccato contomano la superstrada allo svincolo del centro comerciale-stadio, anche se appare molto strano perchè il 43enne, che era un appassinato di moto, conosceva benissimo quella zona. Sul rettifilo che separa il centro commerciale dal successivo svincolo di Cartecchio, la moto ha preso velocità e questo ha reso ancor più terrificante l'impatto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Nicolò, gli agenti di polizia stradale con i comandanti Antonello Giusti e Antonio Bernardi, vigili del fuoco e addetti dell'Anas, mentre il personale sanitario del 118 ha assistito gli occupanti di due autovetture traumatizzati dall'accaduto. La superstrada è stata chiusa all'ingresso di Cartecchio per circa quattro ore, per permettere i rilievi e la pulizia del fondo stradale. Christian De Berardinis gestiva una officina meccanica a Villa Pavone, lascia la moglie e un bimbo di 4 anni.



