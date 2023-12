Avezzano, donna cade in casa e batte la testa: salvata dal 118

Quando i sanitari del 118 sono arrivati, ormai era svenuta. Stremata dal dolore, aveva perso i sensi: incidente domestico sabato mattina in una abitazione di Avezzano, dove una donna di 60 anni è rimasta ferita in maniera seria dopo essere scivolata e caduta L’allarme è scattato subito, quando i familiari lo hanno segnalato al 118. Il pronto intervento dei sanitari ha rianimato la vittima e ha evitato il peggio. E’ stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale con qualche ematoma alla testa ma l’intervento immediato ha evitato che la donna rischiasse la vita.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che la donna sia inciampata all’interno della sua abitazione e sia rimasta sul pavimento per qualche ora. Un familiare rientrando a casa l’ha trovata per terra ma non dava segni di vita e per questo ha chiesto aiuto al centralino del 118 e grazie al pronto intervento del personale sanitario si è potuto scongiurare il peggio. Ripresi i sensi, è stata lei stessa a raccontare la disavventura ai sanitari che le hanno prestato le prime cure. «Complimenti ai sanitari che hanno soccorso una signora rimasta per terra in casa perché, dopo una brutta caduta, non riusciva a muoversi. Era lì, sul pavimento priva di sensi Per fortuna la signora sta bene e ha voluto abbracciare i suoi soccorritori», ha raccontato un familiare.

Un medico del pronto soccorso, ora in pensione, racconta che gli incidenti domestici sono più frequenti di quanto si pensi. «Le mura di casa nascondono piccole insidie che possono creare situazioni in cui ci si può far male.

Ma bastano semplici accorgimenti per evitarle e aumentare la sicurezza nella tua abitazione. Ricordo un paziente che è scivolato sull’acqua della lavastoviglie e cadendo è finito su un coltello procurandosi una grave ferita al torace».

La chiave giustamente è, come sempre, la prevenzione ed è anche fondamentale poi sapere quali sono gli incidenti domestici più frequenti. «Il rischio maggiore in casa è quello di una caduta: dalle scale interne o del palazzo, ma anche da una sedia, durante dei lavori di ristrutturazione o le pulizie, oppure inciampando in un filo della corrente o in una prolunga. Questo tipo di incidente è particolarmente pericoloso per le persone anziane, soprattutto se vivono da sole, che possono facilmente procurarsi fratture anche gravi, come quella del femore. ha aggiunto il medico-. Cadendo, inoltre, si corre il rischio di sbattere la testa contro superfici dure o appuntite, come un angolo del tavolo o di un mobile».