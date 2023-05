Lavora nei campi, anziano cade nella vasca d'irrigazione piena d'acqua e muore annegato

Domenica 7 Maggio 2023, 08:51







Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, nel Vastese c'è stato un decesso sui campi. È successo a Cupello, in contrada Polercia, ampia zona al confine con Vasto. Dalle prime informazioni pare che Francesco Ialacci, 80 anni, stesse lavorando a un terreno quando per cause in corso di accertamento è caduto all'interno di una vasca per l'irrigazione ed è morto. È molto probabile che la caduta sia stata provocata da un malore. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e il 118, ma l'anziano era già morto.