Discoteca, bestemmie a suon di musica durante la serata per i ragazzini: la protesta delle famiglie

Sta scatenando una vera e propria polemica sui social la bestemmia corale intonata dai giovanissimi che martedì scorso hanno riempito la serata a loro dedicata in una discoteca di Tortoreto e intonata sulle note del tormentone estivo dei The Kolors "Italodisco". Su Tik Tok c'è un video che gira e che immortala il momento in cui si sente tutto, con il dj che subito dopo abbassa il volume e dice di non aver capito la traduzione. Un'incitazione a quella bestemmia, secondo molti genitori che non ci stanno proprio a vedere quella scena, ma soprattutto a sentire quella frase.

Ma a quanto pare ormai questa sta diventando una sorta di moda che dilaga nelle discoteche e consiste proprio nel cambiare alcuni versi delle canzoni con le bestemmie.

E questa estate è toccato a "Italodisco". «Io credo, invece, che sia piuttosto l'espressione del degrado che stanno vivendo i giovanissimi», dice un papà. Addirittura a Tortoreto c'è chi, proprio sui social, è arrivato a chiedere una raccolta di firme per le scuse. Dal canto suo il titolare del locale, che prende le distanze da quanto accaduto, perché sostiene di non essersi accorto di nulla in quel momento, parla, invece, della cattiva educazione dei ragazzini e delle condizioni in cui si presentano in discoteca: «L'altra sera ho dovuto mandare via quasi cento ragazzini che erano già ubriachi all'ingresso».