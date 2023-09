Monza, accoltella il vicino di casa perché bestemmia: arrestato 44enne







Un uomo di 44 anni, pluripregiudicato, è stato denunciato dai carabinieri di Lentate sul Seveso (MB) per lesioni personali gravissime ai danni di un 60enne. L'aggressione è avvenuta il 23 giugno scorso durante una cena in un cortile condominiale. La discussione si è accesa dopo che l'aggressore aveva chiesto al 60enne di smettere di imprecare. Ciò ha portato entrambi a brandire coltelli e l'aggressore ha inflitto due fendenti al 60enne, causando ferite profonde. L'aggressore è poi fuggito su uno scooter. L'uomo è stato arrestato il 25 luglio a Merate in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura di Como.