Basket, disordini al derby Pescara - Teramo: arriva la polizia

Clima surriscaldato e gara a rischio nel finale del derby di pallacanestro Pescara basket - Teramo a Spicchi, validi per la terza giornata del campionato di serie B. A due minuti dalla fine ricca di capovolgimenti di fronte (vinta poi dalla formazione locale per 72-69 dopo un tempo supplementare) alcuni tifosi del Teramo hanno minacciato l’invasione di campo impedendo la ripresa del gioco dopo l’uscita per cinque falli del capitano biancorosso Di Donato. Per alcuni minuti, non è stato possibile riaprite le ostilità a causa della tensione crescente al Palaettra. Sono intervenute tre volanti della polizia per ripristinare l’ordine, anche se all’arrivo degli agenti la partita era già ricominciata, con un minuto e 46 secondi da giocare, durati un secolo tra falli ed accorgimenti tattici dei due coach. La lucidità finale ha premiato il Pescara basket che ha agguantato il primo successo stagionale.