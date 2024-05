Venerdì 31 Maggio 2024, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 11:37

Il nuovo capitolo della contestazione al presidente Daniele Sebastiani e alla società è andato in scena ieri sera. Dalle ore 21, nel piazzale antistante l'ingresso della Curva Nord dello stadio Adriatico-Cornaccha in via Pepe, si è tenuta un'assemblea di 400 persone, convocata dai gruppi della tifoseria organizzata che hanno chiamato a raccolta la città. Per la prima volta nella storia non si è trattata di una riunione ristretta ai soli ultras, ma di un incontro aperto anche a semplici tifosi, agli sportivi e ai cittadini con il fine di allargare e coordinare le forme di protesta nei confronti dell'attuale gestione societaria del Delfino.

LA RISPOSTA

La risposta dell'ambiente biancazzurro non è stata banale, l'assemblea è risultata partecipata e la contestazione andrà avanti, entro i canoni della civiltà e quindi evitando alcuni gravi e pericolosi eccessi come quelli registrati nelle scorse settimane, in forme e modi che verranno definiti e puntualizzati nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. D'altro canto le premesse dell'incontro di ieri sera erano state chiare nel comunicato ufficiale firmato da “Pescara Rangers”, “Vecchia Guardia”, “A Sud del Fiume” e “Grapes”: parlare con tutta la città per capire fino a quale punto c'è insoddisfazione verso l'attuale management per poi trovare unità di intenti con le altre componenti dell'ambiente e sviluppare la contestazione nei confronti del numero uno di casa Delfino, ma anche del direttore sportivo Daniele Delli Carri, invitati a farsi da parte. Il presidente Sebastiani, intanto, continua a lavorare su più fronti a partire dalle pratiche per l'iscrizione (scadenza 4 giugno) e ai pagamenti senza trascurare i contatti per la possibile cessione societaria. Ad inizio settimana è stato a Milano e anche ieri risultava fuori sede ma, forse già stasera o comunque certamente entro lunedì, avrà una riunione tecnica con i principali collaboratori per delineare obiettivi, budget complessivo (con la parte relativa da dedicare al mercato) e strategie per la nuova annata agonistica (il piano commerciale invece è stato già definito). Ad oggi sembra assai improbabile una sua uscita di scena immediata, dunque sarà lui a programmare il quarto anno di fila in C del club e al momento si starebbe in primis lavorando al coinvolgimento di imprenditori locali che, anche senza entrare in società o avere incarichi, possano fornire risorse nuove ai fondi destinati per la prossima stagione mediante sponsorizzazioni sostanziose (ad esempio Guglielmo Maio e l'ex Maurizio Edmondo non hanno escluso a priori tale possibilità).

IL RUOLO

Diverso è il caso di Luciano Campitelli, che oltre a confermare una sponsorizzazione importante entrerà nei quadri dirigenziali con un ruolo definito (vice presidente) pur non prendendo quote del club (almeno per il momento). In questo contesto e in attesa di avere il via libera definitivo per operare, il ds Delli Carri sta portando avanti il suo lavoro preliminare su due diversi piani di azione. Il primo prevederebbe, pur rispettando i canoni di sostenibilità e patrimonializzazione, l'allestimento di una squadra competitiva e già pronta per la lotta al vertice con un allenatore esperto (Silvio Baldini, Caserta e Tesser nomi plausibili); il secondo, una squadra giovanissima con un allenatore emergente (ad esempio Guidi o Barilari, che si è preso una settimana di tempo prima di accettare un altro club forse per aspettare il Delfino). Ci sono poi Vincenzo Cangelosi e Massimo Brambilla, come soluzioni idonee per entrambi i tipi di progetti che sono allo studio nella stanza dei bottoni.