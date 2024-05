Venerdì 31 Maggio 2024, 07:00

È risuonata nell’aula della Corte d’Assise di Chieti la deflagrazione degli otto colpi di pistola costati la vita a Walter Albi e il ferimento grave di Luca Cavallito il primo agosto del 2022, nel bar del Parco in via Ravasco. Colpi catturati inconsapevolmente da un video, una nipote che riprende la nonna, entrato ufficialmente negli atti del processo e proiettao insieme alle immagini dell’esecuzione nel bar. Il processo, al presunto killer Mimmo Nobile, al fiancheggiatore Maurizio Longo, entrambi detenuti e presenti, e al presunto mandante, il calabrese Natale Ursino, libero e assente, si è imperniato sulla testimonianza del dirigente della squadra mobile, Gianluca Di Frischia, pubblici ministeri Giuseppe Bellelli e Andrea Di Giovanni. Difese agguerrite, dice l’avvocato Luigi Pelusi, che con il collega Massimo Galasso difende Nobile: «È emerso in modo chiarissimo che da 18 giugno al 31 agosto 2022 nonostante l’esame di un gran numero di telefoni riferibili a tutte le persone coinvolte in questo procedimento, Nobile non ha nessun contatto con Ursino e con Cavallito. Addirittura Nobile non conosceva Albi. Mi pare difficile ipotizzare un disegno criminoso architettato fra un ipotetico mandante e un ipotetico esecutore senza alcun contatto. Il Dna di Nobile non c’è da nessuna parte».

LA VOCE

La prova che Cavallito lo riconosce dalla voce mentre gli spara dovrà entrare nel processo. Dinanzi alla Corte, presidente Guido Campli, a latere Maurizio Sacco, il dirigente della mobile, che tornerà in aula per parlare delle chat, ha ricostruito omicidio e indagini: il killer con il casco integrale che appena arriva riconosce le vittime designate e spara i primi 4 colpi di pistola dall’esterno. Una volta dentro, poi, «si china verso Albi, un movimento compatibile con il fatto che possa aver detto qualcosa, dopo di che fa due mezzi passi indietro ed esplode due colpi impugnando l’arma con entrambe le mani. Cavallito prende una sedia in mano, il killer sposta la sedia ed esplode due colpi con la destra». Poi prende tutto ciò che c’è sul tavolo, ma non l’IPhone di Albi, caduto a terra, e neppure lo Xiaomi di Cavallito mentre un Samsung, pure di Cavallito, verrà trovato piegato a “elle” e inutilizzabile.

LA FUGA

La fuga con uno scooter X Max passa per la circonvallazione, dai colli a via Fontanelle, dieci minuti per fare dieci chilometri, media di 60 orari comprese le soste. Lo scooter, il castello della pistola con caricatore e cinque proiettili, ma non ci sono la canna e il percussore, verranno ritrovati in via del Pantano: all’appello mancano due colpi perché quando l’arma a luglio venne rapinata a una guardia giurata a Cepagatti, ne aveva 15: quelli rinvenuti sono 5 proiettili Winchester stessa marca e calibro dei bossoli trovati nel bar. Sullo sfondo dell’omicidio e del tentato omicidio si intrecciano storie di soldi e droga: Albi, un architetto dalla vita brillante, in realtà è ai limiti dell’indigenza e investe ogni centesimo nella speranza di entrare in possesso di un patrimonio di oltre 8 milioni di sterline. Cavallito, che pure ha problemi economici, si imbarca nel progetto, naufragato, di realizzare un hotel galleggiante nel porto turistico di Pescara, e come consulente aveva chiamato Albi. Quella che viene definita una svolta è del 5 maggio: un incontro documentato a Roma, fra Cavallito e Albi e lo Zio, così viene chiamato Ursini, «e si capisce - dice Di Frischia - che Albi ha concluso un accordo, inizia a chiedere soldi, che avrebbe restituito presto. Albi, secondo la Procura, ha pagato con la vita la mancata restituzione di svariati prestiti, ma anche non aver rispettato impegni per fare una traversata transoceanica in qualità di skipper e portare a destinazione stupefacenti, latitanti o pregiudicati verso l’Australia. Ma anche aver violato l’accordo con Cavallito che a sua volta avrebbe violato i patti conclusi fra lui, Nobile e Ursino, anche per conto di altri referenti calabresi, connessi a un vecchio traffico di ingenti quantitativi di cocaina, di cui un’ampia partita non arrivata in porto né recuperata da Cavallito e Nobile.