Venerdì 31 Maggio 2024, 08:16

La foto è eloquente: in piena notte, in curva, il mezzo lasciato apposta al centro della strada per provocare, per gioco, un disastro. Per fortuna non è successo nulla, ma soltanto per l’intervento coscienzioso di un automobilista, Vittorio Iovine, che ha sventato un possibile sinistro stradale dalle potenziali gravi conseguenze, in viale Aldo Moro di Montesilvano: «Intorno alla mezzanotte di ieri – racconta Iovine, noto avvocato di Pescara - mi accingevo a prendere il lungomare notando in mezzo alla carreggiata un monopattino. Mi sono fermato e l’ho spostato, e in quel mentre ho visto sull’altro lato della strada una quindicina di ragazzini tra i 14 e i 16 anni, pensando così ad una bravata. Ho segnalato la cosa oggi ai vigili, ma al momento non so quale sia l’esito. Si tratta comunque di una condotta molto grave perché il pericolo per le persone è evidente, rientrando in una ipotesi di blocco stradale. Non ritengo sia da minimizzare, proprio per la pericolosità intrinseca della stessa. I responsabili andrebbero individuati e sensibilizzati sulle conseguenze delle proprie azioni».

Negli ultimi anni, questo velocipede elettrico è diventato un mezzo molto utilizzato specie per i giovanissimi, per le caratteristiche che ne fanno un veicolo pratico ed economico ma, allo stesso tempo, problematico per l’uso sconsiderato che se ne fa in città. E tra i comportamenti scorretti più frequenti, nel caso di monopattini sharing, cioè di condivisione pubblica tramite noleggio, c’è proprio quello di lasciare il monopattino in ogni dove senza regole. Di questo fenomeno e delle possibili soluzioni parla il comandante della polizia locale, Nicolino Casale: «Ci stiamo organizzando per effettuare i sequestri di questi mezzi, qualora lasciati selvaggiamente sulle strade e marciapiedi, provvedendo all’impiego di un furgone per trasportarli nella nostra sede ed attendere così la rivendicazione della proprietà. A quel punto, provvederemo ad elevare le sanzioni del caso una volta individuato l’utilizzatore che il proprietario ci indicherà».