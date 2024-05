Venerdì 31 Maggio 2024, 08:10

Dopo essere rientrato spontaneamente in Italia dal Marocco, si è costituito ai carabinieri un 22enne destinatario di un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip per spaccio commesso in concorso con altri 11 giovani già arrestati il 14 maggio. Al momento, quindi, restano due i ricercati. Nel corso dell’operazione i militari hanno potuto accertare come la droga, soprattutto hashish, venisse smerciata in confezioni di prodotti dolciari per tentare in questo modo di farla passare inosservata nelle perquisizioni non approfondite ma soprattutto per far in modo che i giovani acquirenti potessero detenere in tranquillità lo stupefacente in casa senza destare i sospetti dei genitori. Tra l’ingente quantitativo sequestrato ci sono “stecche di hashish” assemblate come barrette di cioccolato, in confezioni che riproducono noti snack e barrette energetiche.