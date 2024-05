Venerdì 31 Maggio 2024, 08:14

La mamma di 36 anni in fuga con la figlia di 8 anni, è accusata di sottrazione di minore. La bambina non era più affidata a lei, che aveva la potestà genitoriale sospesa e l’obbligo di dimora a Sambuceto: poteva uscire di casa e vederla ma solo alla presenza della nonna e degli zii materni, cui la piccola era affidata. In un blitz notturno la donna l’ha rapita da casa della nonna e portata con sé in Germania, nell’hinterland di Monaco dove gli investigatori la stanno cercando. Finora, però, senza esito. Le indagini sono condotte dalla squadra Mobile di Chieti e dall’Interpol.

In questi cinque lunghissimi giorni di fuga si è atteso un segnale dalla donna: un contatto con la famiglia, con la figlia più grande oppure con il marito che è agli arresti domiciliari, oppure con il suo avvocato di fiducia Antonio Massa, ma al momento questo spiraglio di luce non c’è. E così la procura di Chieti sta valutando anche la possibilità di un mandato di arresto per la madre, che dovrà essere esteso all’Unione europea, quindi con carattere internazionale, provvedimento che permetterebbe di bloccare la donna con la bambina, anche fuori dall’Italia. Senza un atto formale emesso dall’autorità giudiziaria, all’estero la donna si muoverebbe con una sorta di salvacondotto, se rintracciata forse non sarebbe possibile riportala indietro.