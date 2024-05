Venerdì 31 Maggio 2024, 07:05

La famiglia sfrattata dal Comune di Tortoreto vince la causa al Tar: annullata l’ordinanza di sgombero per gli occupanti senza titolo di uno degli alloggi del complesso “Belvedere”. E la sentenza potrebbe ora ostacolare la vendita all’asta del complesso collinare vista mare, che frutterebbe un vero e proprio tesoro alle casse del municipio. Anche per questo la guerra legale è tutt’altro che finita: il Comune, che può tentare la strada del ricorso al Consiglio di Stato, per liberare l’appartamento ha comunque già avviato anche un procedimento davanti ai giudici del Tribunale civile.

L’alloggio oggetto della disputa legale è uno dei 23 che il Comune di Tortoreto ha acquisito al patrimonio disponibile dell’ente negli anni scorsi, insieme a una sessantina tra garage e cantine, ma anche a una piscina, a un bar-ristorante e a diversi lastrici solari, compresi nel complesso di via Belvedere, in contrada Fontanelle. Il tutto per un valore stimato di due milioni e 400mila euro. L’acquisizione è avvenuta a seguito di una sentenza della Corte di appello dell’Aquila del 2017, che disponeva la confisca del complesso alberghiero residenziale per lottizzazione abusiva: le palazzine e i servizi sono stati realizzati dai privati sfruttando la volumetria consentita per costruire nuovi alberghi – quindi maggiore di quella prevista per gli edifici residenziali - ma poi trasformate di fatto in strutture a uso abitativo.

Nel 2020 il Consiglio comunale di Tortoreto ha dato il via ufficiale alla pratica di alienazione e di vendita passando, appunto, per l’acquisizione al patrimonio disponibile dell’ente. Proprio quest’ultimo aspetto tecnico ha portato alla vittoria della famigliaM difesa dall’avvocato Enrico Ioannoni Fiore a scapito del Comune. Secondo la sentenza dei giudici del Tribunale amministrativo regionale dell’Aquila pubblicata mercoledì, infatti, «qualora il bene appartenga al patrimonio disponibile, l'amministrazione è tenuta ad avvalersi dei mezzi ordinari di tutela previsti dal codice civile». In altre parole: non bastava un’ordinanza di sgombero per liberare l’alloggio occupato. Lo sfratto è stato, quindi, annullato e il Comune condannato alle spese di giudizio. La sentenza era però in qualche modo attesa: a settembre, infatti, lo stesso Tar aveva già sospeso provvisoriamente l’efficacia dell’ordinanza di sgombero, anche perché la famiglia non aveva altro posto in cui vivere.