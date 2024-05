Giornalismo, l'aquilano Menga premiato con l'Antenna d'oro al Campidoglio

L’AQUILA - Il giornalista aquilano Giammarco Menga è stato tra i giovani volti televisivi premiati in Campidoglio con l’antenna d’oro per la TV 2024, un riconoscimento che premia il merito e la professionalità. La cerimonia si è tenuta nella Sala della Protomoteca in Campidoglio dove hanno sfilato giornalisti, attori e conduttori.

Un Premio che, al pari del Microfono d’Oro - ha dichiarato l’ideatore e organizzatore dell’evento, Fabrizio Pacifici - intende qualificare l’impegno che molte persone hanno profuso a servizio dell’intrattenimento e dell’approfondimento pubblici, ruoli che il mezzo televisivo dovrebbe onorare quotidianamente senza cedere alla tentazione delle mode passeggere o al ricatto dei potenti.

In una società sempre più disattenta e propensa alla massificazione, è giusto prendersi un’ampia pausa di riflessione e tirare fuori dai titoli di coda i migliori interpreti di una comunicazione televisiva di livello”.

Nel corso della cerimonia al Campidoglio, Menga ha voluto ringraziare la sua famiglia e Mediaset “per la grande opportunità di crescita professionale in questi otto anni tra sport e cronaca. Spero che questa gratificazione possa essere l’inizio di tanti nuovi traguardi”.