Avvocato teramano muore aa 34 anni: disposti autopsia e tampone post mortem per stabilire l’esatta causa del decesso. A perdere la vita un avvocato di San Nicolò a Tordino,. Il corpo rimarrà disposizione delle autorità londinesi, che in piena emergenza Covid-19, si sono presi dieci giorni di tempo per capire cosa ha ucciso il 34enne. Solo dopo gli esami il corpo verrà restituito alla famiglia.«Questa mattina Fabian si sentiva poco bene, questo mi ha riferito la sua» dice sotto choc il fratello Mirco che vive da tempo a, in Svizzera. «Poi Fabian le ha detto: “forse è meglio che mi rimetto un po’ a letto, mi sento veramente a pezzi”. Lei lo ha svegliato per pranzo, ma mio fratello non dava segni di vita. Allora ha chiamato il 999. Quando sono arrivati il sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso – continua Mirco –. Penso che a mio fratello sia capitata la stessa cosa che ha ucciso il calciatore del Livorno,, durante la partita contro il Pescara (era il 14 aprile 2012, al 31′ di Pescara-Livorno, si accasciò a terra a causa di una cardiomiopatia aritmogena, ndr). Dico questo perché anche lui era un atleta, si allenava tutti i giorni, in palestra a fare boxe oppure a correre. Inoltre non fumava, non beveva alcol ed era attentissimo all’alimentazione. Insomma un vero salutista. Allo stesso tempo escludo che sia stato infettato dal Covid-19 – spiega Mirco - Ne era terrorizzato. In questo periodo di pandemia ci sentivamo più volte al giorno. Mi raccontava che usciva solo se veramente necessario e ogni volta che faceva la spesa sanificava tutti i prodotti e persino le maniglie di casa. In Italia si parla spesso di fuga di cervelli, mio fratello era uno di loro».Dopo le superiori Fabian si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza a Teramo. Vince una borsa di studio e va a fare l’Erasmus a, in Spagna. Lì conosce la sua attuale compagna. Entrambi si laureano lei in odontoiatria e lui in legge e insieme decidono di fare il master a Londra e andare a convivere. Terminati gli studi Fabian lavorava come avvocato per un’importante studio londinese, lei come dentista. Una vita di sacrifici improvvisamente interrotta Sotto shock per il grave lutto tutta la comunità di San Nicolò dove Fabian era molto conosciuto e stimato.