Esce dal distretto sanitario dopo una visita: avvocato stroncato da malore a 47 anni

Era appena uscito dal Distretto sanitario di Pescara nord, dopo essersi una visita di controllo, e stava tornando verso la macchina quando all'improvviso si è accasciato al suolo per un malore. È morto così, in pochi minuti, un avvocato quarantasettenne di Elice, Gianpiero De Leonibus.

Quando lo hanno visto cadere a terra alcune persone che si trovavano nel parcheggio hanno allertato i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza. I sanitari, rendendosi conto della gravità della situazione, sono intervenuti immediatamente con le manovre d'urgenza: per lunghi minuti, mezz'ora circa, hanno provato a praticare il massaggio cardiaco, ma purtroppo per il professionista non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche una pattuglia della squadra volante.